‘Stone Cold’ contó uno de sus momentos más vergonzosos sobre la lona

Stone Cold, Seteve Austin, reveló uno de los pasajes más vergonzosos de su carrera en la WWE.

El luchador, originario de Texas, reveló que durante una lucha que mantuvo ante ‘Yokozuna’ en 1996, luego de un movimiento, no pudo evitar defecar en su pantaloncillo.

«Cuando me levantó y me golpeó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, llevaba bañador negro», relató Austin.

Austin dijo que acostado en la lona, miró a su adversario y le dijo «vamos a casa» lo que significa que la pela debe terminar. Entonces el luchador, de origen asiático, se paró en las cuerdas, las rompió y facilitó así la victoria de Stone Cold.

En el siguiente clip se ve la pelea en la que el luchador sufrió el accidente