Un hombre negro es arrestado en su propia casa después de una falsa alarma de robo

Kazeem Oyeneyin, un hombre afroamericano de 31 años, vivió la experiencia «más humillante de su vida», después de que agentes de policía blancos respondieron a una falsa alarma antirrobo en su casa en Carolina del Norte.

Oyeneyin dijo que la policía fue llamada a su casa después de que un amigo que estaba con él se fue y activó el sistema de seguridad de su hogar. El propietario estaba dormido y no escuchó la alarma tan pronto como sonó, pero su teléfono celular, que estaba conectado a su sistema de seguridad, sonó y lo despertó.

Unos minutos después de apagar una alarma de seguridad, el hombre volvió a la cama, pero un fuerte ruido lo despertó nuevamente. Esta vez, un oficial de policía con una pistola gritaba que estaba entrando por la puerta principal abierta de la casa de Raleigh, Carolina del Norte.

Las imágenes de seguridad en su casa muestran a un oficial sosteniendo una pistola en la mano y abriendo la puerta principal gritando: “Policía. Si estás dentro, hazte conocer. Sal con las manos en alto.

“The most humiliating experience of my life.”

Wearing only his boxer shorts, this North Raleigh man was handcuffed and detained after his home alarm was tripped accidentally.

The ugly incident caught on tape — We’re talking to the homeowner and Raleigh Police. #abc11 pic.twitter.com/J3wEUgU9lR