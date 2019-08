Usuarios de Instagram podrán reportar información falsa

Instagram, la red social perteneciente a Facebook, incorporó una forma para que los usuarios denuncien cualquier publicación falsa, difamatoria o engañosa.

La nueva herramienta, que se encuentra en proceso de implementación, pone a disposición del usuario el botón «reportar» para que la publicación sospechosa pueda ser denunciada fácilmente. Acto seguido aparece en la pantalla una etiqueta de «información falsa» para solicitar una revisión por parte de verificadores de datos.

La opción será puesta a disposición de los usuarios de Instagram a finales de este mes y figura como una de las varias señales que se utilizarán para determinar si el contenido es inapropiado, luego de la revisión de los verificadores.

«Estamos invirtiendo mucho para limitar la propagación de información errónea en nuestras aplicaciones y planeamos compartir más actualizaciones en los próximos meses», indicó la vocera de Facebook, Stephanie Otway.

Las publicaciones de Instagram reportadas por usuarios que resulten ser falsas pero que no infrinjan las políticas de la red no se eliminarán, aunque no aparecerán cuando los usuarios usen la herramienta “buscar” o los hashtags para conocer contenidos.

Fuente: elheraldo.co