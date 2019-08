Wesley Sneijnder apareció en público tras su retiro

Wesley Sneijder brilló con las camisetas del Ajax y del Inter de Milán, además de vestir los colores de Países Bajos en varias ocasiones.

El último club en el que militó fue el Al-Gharafa S. C., en el que se retiró este año. Dos semanas después apareció en público una vez más, pero su aspecto dio mucho de qué hablar en las redes sociales.

El exjugador llegó hasta el palco para ver el partido del equipo en el que es directivo, el Utrecht, luciendo una camisa blanca que dejó ver los kilos que ganó en estas dos semanas de inactividad deportiva.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W