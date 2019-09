Un poco de historia para conocer la reacción de Zlatan: la llegada de Daniele De Rossi a Boca Juniors fue lo más sonado en este verano. Y no es para menos, ya que el jugador italiano fue campeón del mundo con su selección y brilló en la liga con el Roma.

Fue su elección al Boca, al término de su carrer, lo que, hasta Diego Armando Maradona, calificó como un traspaso histórico de las figuras europeas.

Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic no parece estar de acuerdo y así fue su reacción cuando un reportero le preguntó al respecto:

– Zlatan, me llamaron desde Argentina, del programa Boca de Selección…

– ¿Querés una foto o no? pic.twitter.com/jNwXad4y6R — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 3, 2019

Este hecho bastó para que el delantero, estrella de Los Ángeles Galaxy de la MLS de los Estados Unidos, sea trending topic en redes sociales como Twitter.

Aunque a lo mejor, la reacción de Ibrahimovic fue porque el evento no se trató de una conferencia de prensa, sino de un evento para que los fanáticos se fotografiaran con las figuras. Por esto, el sueco se molestó porque no se respetó lo pautado, que era no dar declaraciones a la prensa,

Sea como fuere, Zlatan Ibrahimovic tuvo una respuesta muy a su estilo y esta se suma a los cientos de momentos que tuvo con la prensa en lo que va de su carrera como futbolista.

Youtube/Diario AS

Fuente: Infobae.com