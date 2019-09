Andreescu es la 5ta en la WTA, Medvedev al 4to de la ATP

Bianca Andreescu subió 10 puestos para situarse quinta en el ranking de la WTA tras coronarse campeona del Abierto de Estados Unidos. Ash Barty desplazó a Naomi Osaka como número uno del mundo.

La victoria de Andreescu por 6-3, 7-5 ante Serena Williams en la final el sábado pasado en Flushing Meadows significó para la canadiense de 19 años su primer título de Grand Slam, además de su meteórico avance en el escalafón tras comenzar la temporada como número 107.

Andreescu es la primera mujer en la Era Abierta, a partir de 1968, que conquista el título del US Open en su debut en el cuadro principal del torneo. Lo hizo en apenas su cuarta participación en una de las cuatro grandes citas.

“No creo que haber tenido tanto aplomo como ahora, ni siquiera hace un año”, reflexionó Andreescu. “Antes era alguien que me desmoralizaba bastante y dejaba que muchos pensamientos negativas cruzaran por mi mente. Rompía raquetas. Me gritaba durante los partidos. No sólo en los partidos, sin antes de los partidos”.

“Pero entendí que eso no me ayudaba para nada y me puse a buscar consejos de otra gente”, añadió. “Desde entonces, tengo una actitud más positiva para todo”.

Williams, campeona de 23 torneos de Grand Slam, retrocedió un puesto, del octavo al noveno, luego de perder la final del US Open por segundo año consecutivo.

Osaka, la campeona del torneo en 2018, y Barty fueron eliminadas en la cuarta ronda. Ello permitió que la australiana Barty subiera desde el segundo puesto, y la japonesa Osaka cayó al cuarto. La checa Karolina Pliskova quedó como segunda y la ucraniana Elina Svitolina es la tercera. Barty llegó a ser la número uno durante un breve periodo tras conquistar el Abierto de Francia en junio para su primer grande.

Rafael Nadal, quien se coronó campeón del US Open, permaneció como el segundo en el ranking de la ATP y redujo la brecha que le separa del número uno Novak Djokovic, el campeón defensor que se despidió en la cuarta ronda.

El subcampeón Daniil Medvedev trepó del quinto al cuarto puesto, el mejor ranking de su carrera, luego que el ruso alcanzó su primera final de Grand Slam.

Roger Federer se mantiene tercero tras perder en los cuartos de final, acusando molestias en la espalda.

El hombre que eliminó a Federer, el búlgaro Grigor Dimitrov, subió del 78 al 25. El otro semifinalista, el italiano Matteo Berrettini, saltó 12 peldaños al 13ro, el más alto de su carrera.

Después de alcanzar los cuartos de final en Flushing Meadows, el argentino Diego Schwartzman subió cinco lugares y quedó 16to.

El argentino Juan Martín del Potro retrocedió 55 puestos tras perderse el US Open por una lesión, un año después de perder la final ante Djokovic.

También dentro de los 50 primeros figuran el argentino Guido Pella (22), el chileno Christian Garín (34) y el uruguayo Pablo Cuevas (44).