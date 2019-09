Campesino indio fue operado del ‘cuerno del diablo’

Shyam Lal Yadav, un granjero originario de La India sufrió una lesión hace cinco años y en el lugar de la herida, empezó a crecerle un bulto.

Como el granjero constató que no le dolía empezó a cortarlo él mismo y luego con la ayuda de su barbero, pero llegó un momento en el que el bulto empezó a crecer de manera descontrolada y agresiva, por lo que el hombre de 47 años de edad asistió a un hospital.

Los galenos confirmaron que se trataba de un crecimiento compuesto de queratina, la sustancia principal de las uñas y el cabello, un cuerno sebáceo, conocido popularmente como «cuerno del diablo».

Shyam Lal Yadav Many people have been left in a state of shock after photos emerged showing a 74-year-old Indian man, Shyam Lal Yadav, with a four-inch horn. According to Dailymail, Shayam began growing the horn after suffering a head injury in 2014. https://t.co/3MGuvFlTls pic.twitter.com/KGFfzz1Da6