Christian Cruz avanza su proceso de recuperación

Christian Cruz, jugador de Liga Deportiva Universitaria, comentó sobre su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió en el partido de vuelta de la Copa Libertadores frente a Boca Juniors.

El guayaquileño intentó bloquear un remate de Carlos Tévez con una barrida, pero su pierna derecha se quedó pegada en el césped y tras los exámenes correspondientes se determinó que sufrió fractura de tobillo, luxofractura de tibia y peroné, por lo que necesitó cirugía.

Cruz acudió a la clínica para avanzar con su proceso de recuperación. “Hoy me sacaron los puntos, iniciaré con optimismo mi recuperación. La jugada de la lesión la vi solo una vez y no quise mirarla nuevamente”, dijo el lateral del cuadro albo tras quitarse los puntos.

El defensa de los albos agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de la hinchada azucena y personas en general.

“No está muy hinchado el pie, me encuentro bien. Quiero agradecer a todos los hinchas que me han escrito y se han preocupado. No esperaba tantas muestras de afecto», apuntó. La Red