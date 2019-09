Cineasta española propone una realidad alternativa para víctimas de abusos

La cineasta española Irene Moray participó en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con el corto «Suc de síndria», un filme en el que propone una realidad alternativa para las mujeres que han sufrido abusos sexuales.

En «Suc de síndria», Moray narra la historia de una joven traumatizada por un pasado de abusos sexuales y que intenta superar las heridas con la ayuda y compresión de su pareja.

Moray, que ya presentó el corto de 22 minutos en la Berlinale, declaró a Efe: «Estoy a favor de, en vez de enseñar simplemente una realidad que no me gusta, proponer la realidad que a mí me gustaría».

«Es lo que he intentado con ‘Suc de síndria’. (La directora) Lucrecia Martel dice algo que me parece muy acertado. Decidió no rodar una violación en una de sus películas para no alimentar más al monstruo», continuó la directora catalana.

«Como espectadora y directora, si un 30 % de la población ha sufrido abusos sexuales, ¿para qué hacérselo revivir otra vez? Lo que quería era dar a estas mujeres una oportunidad de sanar, de ser ellas mismas. Y salir de esta narrativa superestigmatizante de lo que ES una mujer que ha vivido esto», añadió.

Moray también defendió el poder de las imágenes para influir en la realidad.

«En este caso creo que el cine tiene un poder asombroso de entrar en el inconsciente colectivo. Creo que lo que se ve en la pantalla puede inspirar a un cambio social real. Y no es trabajo solo de las mujeres. Creo que es de todos», dijo.

En «Suc de síndria», Moray explicó que le interesaba explorar una relación de «pareja saludable, basada en la compasión, en la que cada uno tiene sus problemas pero están intentando ser lo mejor que pueden ser».

Aunque en su primer corto, «Bad lesbians», Moray también desarrolló una historia de identidad sexual, la realizadora señala que la temática sexual no es realmente la base de su cine.

«En ‘Bad lesbian’, la protagonista es una chica que se siente muy sola y utiliza el sexo para conectar con la gente cuando en realidad lo que quizás necesita es simplemente un abrazo», indicó.

«Y en ‘Suc de síndria’ es una chica que intenta superar una herida a través del amor y la confianza en si misma y su pareja», continuó.

«Pero esta herida podría haber sido causada por cualquier otra circunstancia traumática. En mis personajes protagonistas de los dos cortos hay un tema de sexualidad pero es sólo una herramienta para explicar una historia», concluyó.

Moray también aplaudió que tanto el TIFF como la Berlinale tengan políticas activas para incluir en sus festivales obras de más mujeres y otras minorías.

«Es muy importante. Es el futuro. De igual manera que quieren incluir películas de muchos países, es importante que en los festivales esté representada la mayor diversidad posible», declaró Moray.

