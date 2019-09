El exceso de peso de tu perro no es un tema estético. De hecho, esta enfermedad puede afectar profundamente la salud de tu mascota. Por ello, toma en cuenta las siguientes indicaciones para que puedas disfrutar a tu can más tiempo y con mayor salud:

– Mide las comidas

Cuánto come mi perro es una pregunta muy importante, ya que no es solo darle de comer porque sí. Al igual que los seres humanos, estar gordo no significa estar bien de salud. Por esto, muchos veterinarios y fabricantes ofrecen siempre una guía de la cantidad diaria a ingerir para un perro, según su nivel de actividad física.

– Regula los premios que le das

Un premio de vez en cuando está bien. Uno cada día ya puede suman calorías. Se debe revisar y respetar las dosis recomendadas en los premios u optar por darle a tu perro snacks saludables que suelen ser bajas en calorías.

– Pon horarios de comida

Hay razas de perros que regulan sus horarios por si solos, sin embargo, otros que pueden comer todo el día. Lo recomendable aquí es dividir la ración de comida diaria en las porciones que indique el especialista, dos o tres al día según edad, ritmo de vida, etc. Esto se debe hacer por varios días hasta que el perro se acostumbre a la dinámica.

– Sácalo a pasear para que haga ejercicio

Al igual que en los humanos, un perro necesita ejercicio habitual para controlar su peso. Prolongar unos minutos las caminatas diarias o incluir un paseo a mitad del día es suficiente.

Con todas estas recomendaciones, puedes precautelar el bienestar del perro. Toma en cuenta que algunas enfermedades de salud que pueden surgir son: dificultad para respirar, diabetes, hipertensión, cáncer, problemas ortopédicos, fallo hepático y una disminución de la esperanza de vida que los expertos calculan en unos 2 años y medio.

Fuente: The Objetive