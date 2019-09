Condenado a 5 años de cárcel un bloguero ruso por un mensaje en las redes

El tribunal de Moscú condenó este martes al bloguero Vladislav Sinitsa a cinco años de cárcel por «incitar en la redes sociales a usar la violencia contra los hijos de policías» en venganza por la represión de las manifestaciones de protesta.



Sinitsa fue detenido el 5 de agosto pasado tras publicar una entrada en Twitter para contestar a una pregunta sobre si los activistas opositores deberían conocer los nombres de los policías.



Bajo el pseudónimo «Max Steklov», respondió que estos podrían hallar fotos personales de los agentes y que «quizás un día un niño no regresaría de la escuela», y agregó que sus padres podrían recibir un video «snuff», una grabación de violencia real contra una persona.



La Guardia Nacional de Rusia se congratuló por la decisión judicial contra Sinitsa.



«Consideramos que la sentencia emitida por el tribunal es justa», comentó el portavoz ese cuerpo armado, Valeri Gribakin, en declaraciones a la agencia rusa Interfax.



Según los investigadores, el 31 de julio, Sinitsa «llamó a una amplio círculo de personas a cometer actos ilegales de violencia contra los hijos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley».



Un miembro del tribunal explicó que según el testimonio del acusado «admitió que publicó entradas odiosas y hostiles contra los policías, incluidos los miembros de la Guardia Nacional, pero no se declaró culpable».



Sinitsa calificó de «absurdo» el proceso judicial, mientras que su defensa aseguró que lo publicado en Internet «obviamente no es de un llamamiento a la violencia, sino una reflexión sobre lo que podría suceder».

Fuente: EFE