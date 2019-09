Creadores de ‘Friends’ hacen revelaciones por el aniversario de la serie

Friends es una de las series más populares de la historia de la televisión y este año cumpli{o 25 años desde su estreno.

Para esta celebración, Marta Kauffman y David Crane, creadores de la serie, participaron en una mesa redonda en la que revelaron cuáles son dos tramas de las que se arrpienten.

La primera tiene que ver con el personaje de Phoebe, cuando empieza a salir con un hombre llamado Malcolm que solía acosar a Ursula, hermana de Phoebe. Los creadores de la serie sostienen que tuvieron que rescribir la trama una y otra vez para que funcionara.

Según RT, » Su segundo ejemplo también involucra a Phoebe, quien en este caso se reencuentra con su novio Ryan (Charlie Sheen), un teniente coronel de la Marina de EE. UU. a quien rara vez puede ver. En el episodio 23 de la segunda temporada, ‘The One With The Chicken Pox’, Phoebe y Ryan están encantados de reunirse para un fin de semana romántico, pero sus planes se frustran cuando ambos contraen varicela».

Kauffman dijo que no estaba segura que el elemento de la varicela haya funcionado como un detonante cómico dentro de la trama. Así como estas dos tramas hay algunas otras que no convencen a los creadores. Crane confesó que a veces ve un capítulo de Friends, se sorprende y se pregunta «¿de verdad hicimos eso?» y agregó que muchas veces piensa que pudieron haber invertido diez minutos más para «encontrar un chiste mejor».