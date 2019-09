Demi Moore y la foto desnuda de la que todos hablan

Con un gran sombrero rosa en la cabeza y un brazalete de diamantes, Demi Moore decidió posar desnuda en la portada del número de octubre de la revista Harper’s Bazaar.

A los 56 años, la estrella de Hollywood se mostró sonriente frente a una piscina en la imagen que protagoniza la publicación, que señaló «Demi Moore revela todo. Amor, pérdidas y superar una adicción».

Esta es la segunda ocasión que Demi posa desnuda en una revista, después de su ya legendaria portada de 1991 en Vanity Fair en donde se mostró sin ropa mientras estaba embarazada de su segunda hija.

En octubre del año pasado, Demi ya había hablado de los problemas que enfrentó al inicio de su carrera en Hollywood, en la década de los 80.

«Al comienzo de mi carrera entré en una espiral de autodestrucción en la que no importaba el éxito que tuviera, simplemente sentía que no era lo suficientemente buena», confesó tras ser galardonada con el premio a la Mujer del Año por Peggy Albrecht Friendly House.

«Pensaba que no tenía ningún valor y esa senda autodestructiva me llevó muy rápido a un punto crítico, a una crisis real», añadió en su mensaje en donde no reveló qué tipo de adicción sufrió.

Fuente: Infobae.com