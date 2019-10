Dwayne, La Roca, Johnson vuelve a su «casa»

Dwayne Johnson, La Roca, anunció su regreso a los cuadriláteros de la WWE, la empresa de lucha más famosa del mundo.

La Roca utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que volverá a «casa» para formar parte de la cartelera de SmackDown de la primera semana de octubre.

FINALLY…I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show 😈🥃#IfYaSmell🎤 #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH