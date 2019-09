Bob Iger, CEO de Disney desde 2005, acaba de publicar su libro de memorias titulado ‘The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company’. En este libro , Iger repasa cómo ha sido su trayectoria en el cargo, y entre otras cosas, revela por qué a George Lucas no le gustó lo que se hizo con las últimas secuelas de la ‘Guerra de las Galaxias’ (Star Wars).

En algún punto del proceso de negociación, George Lucas le dijo a Disney que había completado los argumentos para las nuevas películas de la saga. Sobre esto, Iger afirma que:

Alan Horn y yo leímos los argumentos de George y decidimos que teníamos que comprarlos, aunque dejamos claro en el acuerdo que no estábamos contractualmente obligados a usar esas líneas argumentales.

Los argumentos hechos por Lucas estarían basados en el origen de los personajes pero, eventualmente, no serían respetados a cabalidad por el gigante cinematográfico. Iger reconoce que, quizás, debería haber preparado a Lucas advirtiéndole de que no se respetarían sus ideas.

George sabía que no estábamos obligados contractualmente a nada, pero pensó que nuestra compra de sus argumentos era una promesa tácita de que los seguiríamos, y le decepcionó que los descartáramos.

Al ver lo que hicieron con sus creaciones, Lucas declaró abiertamente de los resultados tras el estreno de ‘El despertar de la Fuerza’ no era lo que esperaba. Y en efecto, ahí no quedaba nada de sus ideas:

Antes del estreno mundial, Kathe mostró ‘El despertar de la Fuerza’ a George. Éste no ocultó su decepción. «No hay nada novedoso», dijo. En cada una de las películas de la trilogía original, había sido importante para él presentar nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. En esta, dijo, «No había suficientes saltos adelante en lo visual o lo técnico». No se equivocaba, pero tampoco tuvo en cuenta la presión que teníamos de dar a los fans una película que fuera quintaesencialmente ‘Star Wars’.

A la fecha, Disney sigue recaudando millones con las nuevas secuelas de ‘Star Wars’ y sus fluctuantes ingresos en mercancías, sin embargo, con este relato se tiene la duda de que, si con los argumentos originales, George Lucas habría podido salvar el declive de la saga.

Fuente: Xataka