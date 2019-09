El tuit de Trump que los usuarios no dejaron pasar

En recuerdo al 11 de septiembre de 2001, Donald Trump publicó en su cuenta de Twitter una imagen en la que se lo ve junto a su esposa Melania y también figura la frase «nunca olvidaremos».

Pero los usuarios de redes sociales no perdonaron y le recordaron al Presidente de Estados Unidos que él no hizo nada el día del atentado y que quien sí llegó hasta el lugar de los hechos fue Hillary Clinton, candidata a quien Trump venció por la Presidencia.

Aquí figuran algunas respuestas de los usuarios de Twitter que no dejaron pasar la oportunidad para confrontar al empresario, por lo menos en redes sociales.

Thank you, Hillary! You’re what a President should be. pic.twitter.com/Ucyu8Uzw54

"Never Forget"



Just a few days ago:



Trump invited the Taliban to come to the U.S.



Taliban invited by Trump – to Camp David

where America's 9/11 response was planned#NeverForget #September11 https://t.co/V2Piy7lgtX