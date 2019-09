Un 5 de septiembre de 1946 nació el legendario vocalista de la banda de rock «Queen», Freddie Mercury. Y para conmemorarlo, la empresa Universal Music Group (UMG) lanzó esta madrugada un nuevo vídeo de la canción de Freddie “Love Me Like There’s No Tomorrow”.

En este metraje se presenta un final feliz a la lucha contra el virus del VIH contraigo por el cantante.

Los responsables de este video animado son los directores Esteban Bravo y Beth David , quienes comentaron sobre la realización de este cortometraje:

Queríamos contar una historia que fuera relevante para la vida de Freddie, pero no explícitamente sobre él. La crisis del SIDA de la década de 1980 forma un parte importante de la historia LGBT +, y es algo que sabíamos que debía manejarse con cuidado.

Youtube/Freddie Mercury Solo

Además, Bravo, de origen mexicano, y David, estadounidense, explicaron la historia a breves rasgos y su aporte a la sociedad:

Es una historia de amor entre dos glóbulos blancos, uno de los cuales se ha infectado con el virus. Esta perspectiva nos dio una representación visual más directa del conflicto, lo que nos permitió explorar las luchas a las que se enfrentan los personajes en su relación, sus percepciones de sí mismos y la percepción, prejuicio y negligencia de la sociedad

Por otra parte, la canción “Love Me Like There’s No Tomorrow” fue extraída una colección como solista de Mercury titulada «Never Boring». Esta compilación se lanzará el próximo 11 de octubre de 2019 a través de Universal Music Group, Hollywood Records y Mercury Records.

En contexto, Freddie Mercury falleció a la edad de 45 años, un 24 de noviembre de 1991. El hecho se produjo en la ciudad de Kensington, en Londres (Reino Unido). Su fallecimiento se dio por contraer el virus del VIH SIDA.

Fuente: ABC.es