Un fotógrafo profesional, de 52 años, fue detenido bajo la acusación de engañar a 43 adolescentes menores de edad para crear contenido pornográfico con imágenes suyas. Las jóvenes de entre 14 y 18 años fueron seducidas con la oferta de crear un ‘book’ profesional de fotos y presentarlas a una agencia de modelos.

La Policía Nacional de Gran Canaria (España) explicó que el individuo contactaba a las chicas por medio de su página web, en la cual solicitaba candidatas para una ‘colaboración artística. Las sesiones fotográficas se llevaban a cabo en un garaje de la ciudad de Las Palmas que funcionaba como estudio del acusado.

Se determinó que existían documentos de consentimiento firmados por los padres de las jóvenes en los que el fotógrafo se comprometía a no tomarles imágenes sin ropa. No obstante, el detenido persuadía a los padres para que no estuviesen presentes durante la sesión y así «no cohibir a las chicas».

De acuerdo con las autoridades policiales, cuando ya se encontraban solos, ellas eran fotografiadas desnudas (o con atuendos) en posturas y planos «explícitamente sexuales que de ninguna manera se pueden entender como artísticos”.

Para ellas el desnudo era una cuestión artística asociada a la profesión de modelo que carecía de importancia.

La investigación contra el fotógrafo se inició en 2018 a raíz de la denuncia de una de las víctimas y su madre. Se intervinieron múltiples discos duros externos en las que constan imágenes sexuales explícitas ocultas en un doble fondo de la cama del dormitorio.

Por lo pronto, el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas mantiene abierta la causa contra el acusado, que se encuentra en libertad provisional por delitos de creación de pornografía infantil.

Fuente: El País