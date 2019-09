El delantero de la ‘Vinotinto’, Josef Martínez, anunció este jueves a través de comunicado su renuncia a la selección de Venezuela mientras esta sea dirigida por el director técnico, Rafael Dudamel.

Entre estos días se había especulado sobre su salida de la selección, sin embargo, este jueves el periodista deportivo, Fernando Petrocelli, publicó el documento a través de su cuenta en la red social Twitter.

En el texto, el futbolista expresó:

“En tiempos recientes, he sufrido más de lo que he disfrutado estando con ese gran amor llamado Vinotinto […] la razón es clara: una relación profesional cada vez más deteriorada con el actual seleccionador nacional absoluto”.

El motivo de su desvinculación, tal y como lo explica en la carta, fue porque aparentemente el habría recibido un trato recibido que no es el que corresponde al jugar en la selección venezolana.

Además, aseguró que la Copa América 2019 fue el evento que más lo afectó “anímica y emocionalmente”.

“He visto y vivido episodios que no comparto. Los sufrí y dejé pasar por mucho tiempo, pero ha llegado el momento de no aceptarlos más. Por lo tanto, preferiría que al actual seleccionador nacional no me convoque más, mientras él esté en el cargo”.