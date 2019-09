J Balvin sufre trastorno mental

View this post on Instagram

Buenos días , buenos días , buenos días !! Ansiedad ? A mi me pasa , les ha pasado ? O no saben que es ? El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente, y suele comenzar durante la adolescencia o la adultez temprana. Las personas con este trastorno pueden: Preocuparse demasiado por las cosas cotidianas. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. BUSQUEN AYUDA PROFESIONAL , LOS PSIQUIATRAS NO SON PA LOCOS , MAS LOCOS NO SALIR DE ESTO.