Jakobsen:»Creo que estoy en el top ten del esprint mundial»

Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), ganador de la etapa en Madrid, se marchará de la Vuelta con un buen recuerdo: dos triunfos y el convencimiento de que ya se encuentra entre los 10 mejores esprinters del mundo.

«Creo que sí, que ya estoy entre los mejores. Antes no lo estaba, además no esperaba llegar hasta Madrid. Es mi primera gran Vuelta, hemos pasado por etapas de mucha montaña y he sufrido muchísimo. Ahora creo que estoy en el top 10 mundial de los esprinters».

Aunque haya sufrido, el campeón de Holanda se lleva un buen recuerdo de la Vuelta.

«Ha sido una gran Vuelta muy bonita, aunque me hubiera gustado más sin tanta montaña. He llegado, y si vuelvo, ya sé que lo puedo hacer. La Vuelta es dura pero me ha hecho más fuerte. El año que viene empieza en Holanda y si me piden que vaya, iré», añadió.

El vencedor en la capital comparó la primera victoria en El Puig con la de Madrid.

«La primera fue un gran alivio, porque sabía que podía hacer una buena primera semana y me puse mucha presión para ganar. La segunda no me la esperaba, porque no pensaba terminar la Vuelta, así que ha sido como ir más allá de la luna, un sueño hecho realidad».

Fuente: EFE