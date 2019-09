Jorge Célico pide dar confianza a los jóvenes en la selección

Ecuador ganó, gustó y goleó a Bolivia, en el cotejo amistoso disputado en Cuenca. De hecho, gustó tanto que el entrenador encargado, Jorge Célico, se mostró especialmente conmovido por el despliegue de los jóvenes futbolistas.

«Tengo la ilusión de cambiar lo que ha pasado con la selección y eso me da alegría. Estoy muy emocionado por trabajar con estos chicos. Se entregan al máximo», inició Célico en diálogo con los medios tras el 3-0.

«Los jugadores creen la idea en pocos entrenamientos ya que tienen ganas. Los que se hacen los loquitos y se creen imprescindible, pues no lo son, otros vienen atrás pidiendo espacio. Para estar en la selección debes ser buena gente y si juegas bien, mejor”, manifestó un emocionado Célico.

“Méndez es un exquisito del fútbol te permite tener un muy buen primer paso, el anterior entrenador no estaba equivocado al ponerlo de 8 porque tiene buen pie, los chicos están conscientes de lo que estaba generando y saben que tiene el compromiso de marcar un antes y un después del fútbol ecuatoriano, esta generación pueden ser los causantes de una copa del mundo, no exagero digan lo que me digan”, dijo enfático.

También tuvo tiempo para hablar sobre el abrazo con Gonzalo Plata, luego del tercer gol. «Yo con el tengo mucho afecto, cuando se genera ese vínculo de afecto el rendimiento sube, antes de la puteada prefiero la mano en la espalda y escuchar al jugador y así es mi cuerpo técnico, Plata tiene 18 pero cuando desarrolla su juego es magnífico”.

Y anticipó lo que tendrá el nuevo director técnico oficial: “Al técnico que venga va a tener la dicha y la tranquilidad o bendición de dirigir a una excelente camada de jugadores, terceros en el mundo y campeones sudamericanos, eso deben valorara el entrenador que viene y trabajarlos muy bien, la federación creo está por ese camino estamos dejando la vara muy alta le estos chicos le ganaron bien a Perú y le ganaron bien a Bolivia”.

“El nuevo DT debe trabajar con los clubes, ir a ver los jugadores, los equipos deben colaborar. Dejémonos de cosa tenemos una generación por delante brillante. Y ustedes los hinchas le caerán cuando tengan tropiezos, a estos chicos hay que apoyarlos, grábelo lo que estoy diciendo», finalizó.

¿Y la figura del partido? Jhegson Méndez