Joven causó un incendio por intentar olvidar a su ex

Una joven residente de Lincoln, Estados Unidos, provocó accidentalmente un incendio en su residencia tras intentar quemar las cartas que su exnovio le envió.

La chica, de quien no se reveló la identidad, usó un soplete para quemar las cartas y luego se fue a otra habitación para descansar un poco, pero no se dio cuenta que el fuego no quedó extinto del todo.

Minutos después despertó y vio que la alformbra de la habitación estaba en llamas. Según RT, » La mujer inmediatamente llamó a los bomberos, que lograron extinguir el incendio en cuestión de minutos. Ninguna persona resultó herida, pero la joven tendrá que pagar 4.000 dólares por los daños causados por el fuego en al edificio».