Kim Clijsters vuelve al tenis

La belga Kim Clijsters, que llegó a ser la mejor tenista del mundo en 2003, ha anunciado a los 36 años que regresa al circuito profesional de tenis que, abandonó en 2007 para tener un hijo y de nuevo en 2012, en lo que parecía su adiós definitivo.

«¿Qué quiero para mi vida? Durante siete años he sido madre a tiempo completo y realmente me encanta. Pero también me gustó ser una jugadora profesional. Y echo en falta esa sensación. ¿Qué pasa si trato de hacer las dos cosas?», declaró la extenista en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

La tenista, ganadora de cuatro Grand Slam en individuales entre 2005 y 2011, señaló que regresará el circuito profesional en 2020.

En declaraciones a la WTA, la jugadora dijo que, del mismo modo que tiene amigos que con 50 años disfrutan corriendo maratones, a ella le gusta seguir jugado al tenis.

«No siento que tenga que demostrar nada, pero quiero ponerme a prueba y quiero ser fuerte de nuevo. Este es mi maratón», añadió Clijsters, quien aseguró que «el amor por este deporte obviamente sigue ahí».

Tras una primera retirada en 2007 con un Grand Slam en su palmarés porque quería formar una familia, Clijsters, nacida en 1983 en la localidad flamenca de Bilzen, en el noroeste de Bélgica, regresó a los circuitos dos años después y ganó otros dos «grandes», antes del que parecía su adiós definitivo en 2012.

Se retiró del circuito tras finalizar el Abierto de Estados Unidos de ese año y poco después organizó un partido de exhibición en Amberes para despedirse en directo de los 15.000 seguidores que fueron a verla.

En su palmarés destacan tres victorias en el Abierto de Estados Unidos (2005, 2009 y 2010), una en el Abierto de Australia (2011) y dos finales de Ronald Garros (2001 y 2003), además de haber alcanzado el número uno del ránking de la WTA en agosto de 2003, lo que permite que se le pueda invitar de por vida a los torneos profesionales (wild card).

Logró, además, una victoria en Copa Federación en 2001 junto a Justine Henin, otra gran tenista francesa que se retiró joven y por partida doble de las pistas, primero en 2008 y definitivamente en 2011, a los 28 años.

Clijsters también se proclamó campeona de dobles ganó Wimbledon y Roland Garros junto a la japonesa Ai Sugiyama.

El presidente de la WTA, Steve Simon, aseguró que Clijsters está entre las mejores de la historia del tenis femenino, con lo que su regreso a las canchas es «una noticia excitante para la familia de la WTA y para los aficionados al tenis de todo el mundo». EFE