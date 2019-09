La actriz Felicity Huffman, más conocida como su papel de Lynette Scavo en la serie ‘Amas de casa desesperadas’, fue condenada a 14 días de prisión por haber participado en la red de sobornos en la admisión de su hija en universidades elitistas de Estados Unidos.

La sentencia fue estipulada por un juez en la ciudad de Boston, en Massachusetts (EE.UU). Al terminar el juicio, Huffman admitió su culpabilidad y afirmó que pagará las consecuencias de sus acciones.

Asumo absolutamente la responsabilidad de mis acciones. Mereceré cualquier castigo que usted me imponga.

Asimismo, la actriz, entre lágrimas, se disculpó ante el juzgado por haber pagado 15.000 dólares a una organización benéfica falsa para que alterara los resultados del examen de admisión a la universidad de su hija Sophia.

Lo siento profundamente por los estudiantes, los padres y las universidades que han resultado impactadas por mis acciones. Me disculpo con mis hijas Sophia y Georgia, y con mi marido Will (el actor William H. Macy). Los he traicionado.