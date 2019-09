View this post on Instagram

Ayer 29 de agosto fué mi cumpleaños 🎈!!! Muy agradecida con Dios de tener salud y la vida que tengo. Muy orgullosa de ser la mujer que soy. Feliz de cumplir un año más!!! #happybirthdaytome 😄🎂🎈🎁🎉 #yuliannapeniche #felizcumpleaños