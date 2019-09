La dura confesión de Justin Bieber sobre su familia, adicciones y relaciones sentimentales

Desde hace ya algún tiempo, la vida de Justin Bieber está llena de altibajos emocionales. En verano de 2017 el cantante anunciaba por sorpresa la cancelación de la gira en la que se encontraba inmerso y paralizaba de manera temporal su carrera musical.

Su relación con Hailey Baldwin (tras romper definitivamente con Selena Gomez) ha supuesto un pilar fundamental para su estabilidad y, a punto de celebrar su segunda boda con ella, ha querido sincerarse con sus fans abriendo su corazón de una manera como no había hecho antes.

Justin publicó un mensaje en Instagram en donde habló de lo complicada que ha sido su vida desde que era pequeño y como cambió una vez que alcanzó la fama.

Drogas, problemas con mujeres, falta de humildad, escándalos y decepciones fueron tocados en el largo texto que compartió en la red social, en donde tiene 118 millones de seguidores.

“Es difícil levantarte de la cama cada mañana y tener una gran actitud cuando estás abrumado con tu vida, tu pasado, tu trabajo, demás responsabilidades, emociones, tu familia, las finanzas y las relaciones amorosas. Cuando sientes como hay un problema y luego otro y luego otro. Un ciclo de decepción, tras decepción. A veces incluso puedes llegar al punto en el que ya ni siquiera deseas vivir. Sientes que nada va a cambiar», escribió al inicio del mensaje

Pese a ese panorama oscuro, el cantante también dijo sentirse afortunado de tener gente en su vida que lo ha animado a seguir adelante.

“Ven que tengo dinero, coches, elogios, logros, premios y a pesar de eso me sentía incompleto. ¿Se han fijado en cuál es el resultado de la mayoría de las estrellas infantiles? Hay una presión demencial y responsabilidad puestas en un niño cuyo cerebro, emociones, lóbulo frontal (el que toma las decisiones) no están desarrollados todavía.

Bieber recordó a sus seguidores que creció en un hogar inestable, con unos padres muy jóvenes, que vivían separados y apenas tenían dinero. “Pasé de ser un chico de trece años de una ciudad pequeña a ser alabado por todo el mundo, millones de personas decían cuánto me querían y lo genial que era. […] Todo el mundo lo hacía todo para mí, así que nunca aprendí cosas fundamentales sobre la responsabilidad. Cuando tenía 18 años y ningún conocimiento de como funciona el mundo real, me vi con millones de dólares y acceso a cualquier cosa que deseara. Esto es algo que le daría miedo a cualquiera”.

“Cuando tenía 20 años”, continúa, “tomé todas las malas decisiones que te puedas imaginar y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a la más ridícula, juzgada y odiada. Estar sobre el escenario, según algunos estudios, supone un subidón de dopamina más grande que cualquier otra actividad, y esos subidones y bajones son muy duros de manejar. Habrás notado que muchos grupos y artistas acaban en una fase de drogadicción y creo que es por ser incapaces de manejar los altos y bajos que suponen ser un artista de entretenimiento”.

Y confesó: “Empecé a consumir drogas duras a los 19 y denigré a mis parejas. Me volví un resentido y perdí el respeto a las mujeres. Me distancié de todos los que me querían y empecé a esconderme tras un caparazón. […] Me ha llevado años recuperarme de todas esas decisiones, arreglar esas relaciones rotas y cambiar mis malos hábitos en las relaciones”

Finalmente, Justin agradece a Dios y a su matrimonio con Hailey Baldwin haberse recuperado de todos esos problemas. “Ahora estoy navegando por la mejor época de mi vida, ¡el matrimonio! Que es una nueva responsabilidad increíble. Aprendes paciencia, confianza, compromiso, amabilidad, humildad y todo lo que significa ser un buen hombre”.

Fuente: Infobae.com/ lavanguardia.com/ elpais.com