Lewis Hamilton se disculpa con un fanático por botar su celular al piso

Lewis Hamilton, cinco veces campeón de la Fórmula 1, se movilizaba en un monopatín por la zona de pits, de camino al lugar asignado a su escudería.

En medio camino un aficionado apareció y el piloto no pudo esquivarlo, rozó su codo e hizo que dejara caer su celular. Hamilton se dio cuenta de los sucedido, pero no se detuvo para presentar sus disculpas.

"Did I ever tell you about the time @LewisHamilton knocked my phone out of my hand?"



"*That* Lewis Hamilton?"



"Yes"



"No -prove it" 🤔



"OK" 👀#F1 #SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/WT9JlTTVsA