Melissa Blake responde a sus ‘haters’ y se vuelve viral

Melissa Blake es una reportera que nació con síndrome de Freeman-Sheldon, un cuadro que se caracteriza por formaciones óseas no comunes.

La reportera confesó haber sido víctima de mensajes que se burlaban de ella y le calificaban como «demasiado fea».

Blake dicidió recordar los mensajes que la atacaban y dedicó a sus ‘haters’ tres selfies que los subió a su cuenta personal de Twitter.

Según La reportera aprovechó las agresiones para publicar tres fotos suyas, dar vuelta la situación y difundir la capacidad diferente con la que nació: el síndrome Freeman-Sheldon. Fue así como la publicación de Melissa Blake se viralizó y hoy tiene más de 275.000 ‘me gusta'».

During the last round of trollgate, people said that I should be banned from posting photos of myself because I’m too ugly. So I’d just like to commemorate the occasion with these 3 selfies… 📸😉👋🏻 pic.twitter.com/9ZuSYFOtwv