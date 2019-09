Es algo que parece tan sencillo y tan cotidiano que muchos pensarán que no existe nada de beneficioso. Lo cierto es que una mentira eficaz exige una buena dosis de habilidad cognitiva.

¿De qué se trata todo esto?

Todo empieza cuando en la niñez. Ya que de acuerdo con un estudio hecho por la psicóloga Angela Evans y el profesor Kang Lee titulado ‘Emergence of lying in very young children’, es desde los dos años de edad que se manifiesta la capacidad de mentir. Sin embargo es aproximadamente a los cuatro años en donde cuando la mayoría de niños comienzan a mentir para ocultar una travesura.

Este alto índice se mantiene durante toda la infancia.

En este mismo marco, Evelyne Debey, profesora de la Universidad de Gante (Bélgica) y su equipo de investigadores, preguntaron personas de entre 6 y 77 años acerca de las mentiras que contaban a diario.

Se concluyó que, aunque todos los grupos de edad afirmaron que mentían, la conducta mentirosa dibujaba una curva en forma de ‘U’ invertida. Es decir, las mentiras inician durante la infancia, aumentaban en la adolescencia y disminuían, sin llegar a desaparecer, durante la edad adulta.

Un nivel cognitivo más alto que los honestos

A nivel cognitivo, las mentiras ayudan a controlar la capacidad para dudar en las creencias de los demás. De igual manera, los niños cuando mienten emplean sus habilidades de inhibición para evitar que se les escape la verdad y usan su memoria para guardar todo rastro de verdad y para acordarse de las mentiras que se han contado.

Otras revelaciones descubiertas por Alison O’Connor y Angela Evans incluyen que el hecho de tener hermanos favorece a la capacidad de mentir, ya que, usualmente es el hermano mayor que intenta engañar al pequeño para poder manipularlo.

Aquí, al no ser tan creativo en las mentiras, el hermano mayor presenta una manera menos cognitiva de mentir, a diferencia del hermano pequeño, que debe generar procesos cognitivos más complejos para lograr una mentira eficaz.

Con todo esta esta información, no se trata de que empieces a mentir más con le argumento de ser más inteligente. Piensa que ser honesto es mejor que ser mentiroso, ya que aunque pienses bien la mentira, siempre te van a descubrir.

Fuente: Huffpost