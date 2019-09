Michael Page venció y humilló a Richard Kiely en el ring de MMA

El estadounidense Michael Page venció al irlandés Richard Kiely en el evento Bellator 227. El conbate estuvo matizado en la previa por insultos entre los dos luchadores de MMA.

Page dijo que estaba decidido a humillar a su rival y «demostrarle lo poco que es» y se esforzó por cumplir sus palabras, pues necesitó menos de tres minutos para dejarlo fuera de conocimiento.

Según RT, » Con un rotundo rodillazo volador lo dejó postrado de espaldas sobre la lona y obligó al juez suspender la pelea, mientras bailoteaba a manera de burla».

JUMPING KNEE FINISH!



Michael "Venom" Page stops rival Richard Kiely in the very first round. An incredible win for MVP.



Watch #BellatorDublin LIVE on Channel 5 🇬🇧 and Virgin Media 🇮🇪 pic.twitter.com/mmtctkloxS