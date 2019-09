Miguel Loor analiza la actualidad del fútbol ecuatoriano

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, brindó declaraciones a radio La Red sobre varios aspectos relacionados a la organización del fútbol ecuatoriano.

El dirigente se refirió a la modalidad de campeonato que en las últimas semanas ha sido criticada por algunos dirigentes y personas a llegadas al fútbol nacional. “La gente piensa que las 30 fechas no sirven para nada, pero no saben que ahí se definen los cupos para torneos internacionales y para el reparto de derechos de televisión de la próxima temporada”.

Además sobre las sanciones a los estadios puntualizó. “Antes se cerraba todo el estadio cuando había actos de violencia, yo no estaba de acuerdo con aquello. Soy de la idea que ya con el reglamento estipulado sólo se cierra una bandeja”.

Especialmente el dirigente habló de la sanción que rigió al Rodrigo Paz. “La hinchada de El Nacional no tuvo nada que ver, quizá fue un error nuestro no percatarnos que podía general inconvenientes cuando la policia pidió que la hinchada visitante no pueda entrar. Hay que corregir algunos temas aún”, apuntó.