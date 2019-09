Nintendo lanza Mario Kart para móviles

Mario Kart es uno de los juegos más populares entre los expertos y aficionados a ese mundo.

Y por el aniversario 25 del juego de carreras de Mario, la empresa desarrolladora Nintendo, decidió lanzar el Mario Kart Tour, la primera versión disponible para todos los dispositivos móviles.

Según RT, » Esta nueva versión del videojuego será la primera en ofrecer a los jugadores una nueva serie de pistas basadas en diferentes ciudades como Nueva York, Tokio o París, así como de los clásicos circuitos presentes en versiones anteriores. Además, nuevos desafíos fueron incluidos».

#MarioKartTour is here!



Race around the world across a variety of new and classic courses! We hope you enjoy this first tour! Be sure to stay tuned here for the latest game news, because we've got a lot more coming.



It's finally here! GO! pic.twitter.com/GaBurZ3AZS