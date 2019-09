Olas provocadas por Dorian llevaron droga hasta la orilla

El huracán Dorian golpeó las Bahamas y dejó un rastro de destrucción considerable.

Pero no solo eso, las olas originadas por Dorian, llevaron hasta la orilla del mar 16 paquetes de cocaína que, en conjunto, están valorados en 300 mil dólares.

Según RT, «Los 15 ladrillos de cocaína se encontraban perfectamente empaquetados y en su envoltorio se podía leer la palabra Diamant».

Se estima que pueda haber más bloques de droga que solo la fuerza de la naturaleza los puede sacer del fondo del mar y llevarlos hasta tierra firme.

Police are asking beachcombers in the aftermath of Hurricane Dorian to be cautious about suspicious packages. https://t.co/kt1gBUzAux