Paz: «Nos preocupa que la hinchada no asista a los estadios»

El dirigente de Liga Deportiva Universitaria, Esteban Paz, brindó declaraciones para radio La Red, en las cuales trató varios temas de la actualidad del equipo albo, tras su participación en la Copa Libertadores.

Paz comentó que Liga se meterá de lleno en LigaPro, para asegurar un cupo en la liguilla final, sin descuidarse de la Copa Ecuador donde el club albo quiere avanzar lo más lejos posible. El objetivo es conseguir los dos títulos.

“Queremos pelear ese puesto en los play off, todavía no estamos seguros en la liguilla”, explicó, ya que Liga se encuentra en séptimo lugar, con 33 puntos y muy cerca de sus seguidores.

También habló de otro tema, en referencia a la presencia de hinchas en los estadios.

«Nos preocupa que la hinchada no asista a los estadios, estamos analizando este tema. La transmisión de los partidos en la misma ciudad donde se juega también es un factor que debemos estudiar si conviene o no mantenerlo”, sostuvo.

También se refirió a la sanción que tuvo efecto en el estadio Rodrigo Paz, sanción que no permitió el ingreso de la hinchada visitante en el encuentro entre Liga y El Nacional. “A nosotros nos sancionaron conforme a lo que está en reglamento y no nos oponemos a eso. Aceptamos y no apelamos, sabiendo que podíamos hacerlo, pero queremos ayudar a que nuestro fútbol crezca”.