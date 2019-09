Richard Carapaz correrá el Tour Británico

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fue confirmado como uno de los líderes del Tour Británico, que se correrá desde este sábado 7 de septiembre hasta el 14 del mismo mes.

El «Tour of Britain» es la competencia ciclística más importante que se corre en territorio británico, donde Carapaz y Landa harán su debut como dos de los más destacados ciclistas del equipo español Movistar.

✈️🇬🇧 We confirm @MikelLandaMeana, @RichardCarapazM and @Andrey_Amador are all expected to take Saturday's start of the @TourofBritain #OVOToB. Exciting race ahead! 🙌



Richard is pending a final sign-off to his visa, initially expected to ride #LaVuelta19. https://t.co/JA3oPFFL8P