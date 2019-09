«Supermán» López:»El equipo y yo lo hemos dado todo hasta el último metro»

El colombiano Miguel Ángel «Supermán» López, quinto de la Vuelta, lamentó no haber podido lograr el objetivo del podio, pero recalcó que no se arrepiente «de haberlo intentado hasta el último metro».

«Honestamente, no me sentí bien hoy, he sufrido después del accidente de ayer. En los momentos de aceleración, sentí algo de dolor y no podía forzar al 100 por ciento. De todos modos, seguí atacando buscando un lugar en el podio. Ese era mi objetivo principal».

López, tercero en Giro y Vuelta en 2018, no pudo estar con los mejores en el tramo decisivo de la etapa.

«Perdí un poco, mientras que los demás fueron más fuertes. Sin embargo, no me arrepiento de nada porque yo y todo el equipo dimos lo mejor de nosotros» ,

«He hecho lo que he podido, y eso ha sido luchar hasta el último metro de esta etapa. En primer lugar, mis compañeros de equipo intentaron escapar, pero estos ataques fueron neutralizados. Más tarde, nuestro equipo presionó mucho para hacer una gran selección en el grupo. Intenté una y otra vez en Peña Negra, pero no funcionó».

Fuente: EFE