Trump lanza una advertencia de cara a una posible destitución

Donald Trump se enfrenta a la posibilidad de un juicio político en su contra y una posible destitución de ser declarado responsable de presionar a Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, para que investigara a su rival demócrata Joe Biden.

Hablando de la posible ‘revocatoria’, el Presidente de Estados Unidos, dijo que «si en realidad lo hicieran, los mercados de valores se derrumbarían».

If they actually did this the markets would crash. Do you think it was luck that got us to the best Stock Market and Economy in our history. It wasn’t! https://t.co/V0WGVWEWTN