Un accidente en la Fórmula 2 terminó con dos pilotos hospitalizados

Nikita Mazepin, Jack Aitken y Nobuharu Matsushita protagonizaron un choque en el circuito de Sochi, Rusia, en una válida más del campeonato de Fórmula 2.

Pocos segundos después del inicio de la carrera, Aitken rozó el carro de Mazepin que terminó golpeándose con Matsushita y éste chocó contra la valla de protección.

Yeah that was huge #F2 pic.twitter.com/xatCMIyPJw

Según RT, «El incidente activó la bandera roja, con lo que se produjo la interrupción de la carrera durante varios minutos mientras los servicios médicos asistían a los corredores en la pista. El japonés requirió asistencia para salir de su vehículo».

La cuenta de la Fórmula 2 informó que los dos pilotos fueron trasladados a un hospital, pero que ninguno sufrió fracturas.

Here's the heavy crash Mazepin and Matsushita had. Thank God both are unhurt. #F2 pic.twitter.com/AgOVmwMbqx