Un puma entra a una casa sin que la familia se diera cuenta

En la localidad de Tuolumne, Estados Unidos, un puma se dio modos para entrar sin ser visto a una residencia.

Cuando la familia se dio cuenta de la presencia del felino lo acorralaron hasta encerrarlo en un baño de la casa para llamar a los servicios de seguridad y que se hagan cargo del animal.

La policía llegó al lugar e hizo lo necesario para que el puma saliera por una ventana del baño y retornara a su entorno natural.

