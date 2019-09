Un rayo interrumpió un partido colegial en Jamaica

Los institutos Wolmer’s Boys’ School y Jamaica College en Kingston se enfrentaron el lunes por el campeonato juvenil en la capital de Jamaica.

En medio del partido, jugado bajo la lluvia, un rayo cayó e impactó a dos jugadores que se llevaron sus manos a la cara y se desplomaron sobre el campo de juego. Si bien al inicio parece que solo los dos chicos fueron afectados, luego se ve que otros jugadores también se toman la cabeza y caen al piso.

Según RT, » el árbitro decidió suspender el partido a raíz del incidente, que afectó a otros tres jugadores. Dos de los jugadores resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser trasladados al hospital. Uno de ellos ya ha sido dado de alta».

UPDATE: Schoolboy football organiser @ISSASportsJA is reporting that the two Jamaica College boys struck by lightning have been admitted to hospital. The second complained of chest pains. ISSA says tests were done and an ECG showed irregularities. Player being held overnight. pic.twitter.com/EczBu4TMys