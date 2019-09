CR7 lloró durante una entrevista

Pier Morgan, conductor de un programa de entrevistas, invitó a Cristiano Ronaldo para conversar con él incluso de temas extrafutbolísticos.

En medio de la entrevista, el conductor presentó un video en el que aparecía el padre de cristiano, quien murió en 2005 cuando tenía 52 años de edad.

El momento fue muy emotivo para el jugador quien no pudo contener el llanto e incluso tuvo que parar varias veces para tomar aire, suspirar, secarse las lágrimas y seguir con la entrevista.

El portugués dijo que lo más doloroso para él es que su padre no haya podido ser testigo de todo lo que ganó en el fútbol, pues murió cuando CR7 tenía apenas 20 años de edad.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



