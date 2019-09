Zidane: «Nos han superado en todo, pero lo que me molesta es la intensidad»

El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, se mostró molesto con la falta de intensidad de su equipo en el primer partido de la temporada en Liga de Campeones, que perdió contra el París Saint-Germain (3-0), aunque no quiso personalizar en ningún jugador.

«Nos han superado en todo, en juego, en la media. Pero sobre todo, me molesta la intensidad, que a este nivel de la competición es complicado», dijo.

«Ellos son buenos para crear ocasiones. Pero lo que me preocupa esta noche es ver a mi equipo sin la intensidad necesaria a estas alturas de la competición. Sabemos el partido que nos esperaba y el adversario, que nos ha metido mucha presión. Nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido, teniendo pocas ocasiones», agregó.

«Con los jugadores que tenemos en el campo, sobre todo ofensivamente, es rara la sensación. No hemos entrado casi nunca en el partido y no es que esté preocupado, pero normalmente con los jugadores que tenemos creamos más ocasiones de gol, hoy no ha sido posible», dijo.

«La intensidad es lo más importante en el campo, puedes tener un partido en el juego un poco peor, pero si metes intensidad, si metes la pierna en un balón dividido y ganas duelos, puedes sostener el partido. Pero nuestro partido ha sido todo lo contrario. Para mi el problema esta noche es la intensidad», comentó.

El técnico no quiso referirse a ningún jugador en particular.

«Estamos todos en el mismo barco, si ganamos, ganamos todos. Si perdemos, también todos. Ahora hay que olvidar esta derrota que es dura, pero tenemos un partido el doming y hay que centrarse en eso. la culpa es de todos cuando se pierde», dijo.

Zidane reconoció que el PSG fue «superior» y que «mereció ganar». EFE