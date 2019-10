Actor de “E.T.” Henry Thomas es arrestado por conducir ebrio

Henry Thomas es conocido por protagonizar la película de ciencia ficción E.T.

Hoy volvió a ser noticia por ser detenido en las calles de Oregón, Estados Unidos, mientras estaba ebrio dentro de un automóvil.

La Policía recibió una llamada para reportar que había un vehículo que no se movía en las calles de la localidad, cuando los agentes llegaron encontraron a Thomas dentro del vehículo, le hicieron una prueba de sobriedad y confirmaron que estaba ebrio y lo detuvieron.

Según AP, » Thomas dio vida a Elliott, el niño que se hace amigo de un extraterrestre, en el clásico de 1982 dirigido por Steven Spielberg. También ha aparecido en películas como “Gangs of New York” (“Pandillas de Nueva York”) y “Legends of the Fall” (“Leyendas de pasión”)».