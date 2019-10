Alfaro y Gallardo tras la semifinal Boca-River

Las dos caras de la moneda se vivió tras la clasificación de River Plate a la final de la Copa Libertadores 2019.

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, se manifestó muy contento con la nueva clasificación de River Plate a la final de la Copa Libertadores, tras ganar por 2-1 en el marcador global la semifinal frente a Boca Juniors.

«Somos un equipo que reconoce jugar en condiciones adversas. Hoy no podíamos hacer nuestro juego, teníamos que pelear, luchar y ponernos el overol, y lo hicimos. Supimos sufrir, que es una condición necesaria para llegar a la final de la Copa Libertadores», dijo Gallardo después de caer por 1-0 en la Bombonera en el partido de vuelta de las ‘semis’.

«Haber jugado muy bien en la ida en nuestra cancha tuvo su premio. Vuelvo a sacarme el sombrero con este grupo de jugadores que tuvieron esa hambre de seguir y estar en una nueva final de Copa. Ahora tenemos un pasito más a ver si nos podemos volver a consagrar», enfatizó el técnico del conjunto ‘Millonario’ en conferencia de prensa.

«Es difícil analizar el partido y el juego porque tengo una felicidad enorme con los jugadores. Tengo una alegría enorme que no me entra en el cuerpo por nuestra gente, por jugar otra nueva final de Copa Libertadores dejando otra vez en el camino a Boca», dijo emocionado Gallardo en una conferencia donde estuvo acompañado por Javier Pinola.

Al ser consultado sobre si es consciente de lo que ha logrado este River en estos cinco años bajo su conducción expresó: «No mido con precisión las estadísticas y siempre digo lo mismo. Cuando uno pueda alejarse un poco y tomar distancia recién voy a poder valorar lo que se consiguió en este ciclo. En este proceso del día a día con actividad permanente nos detenemos a pensar la relevancia de llegar a una final dejando a Boca otra vez en el camino. Mi cabeza está en lo que viene y le dedico este triunfo a la gente que tiene un ida y vuelta con nosotros».

Gallardo exaltó que la semifinal ante Boca, tanto en el partido de ida en El Monumental, como en el de vuelta este martes en la Bombonera, se haya desarrollado en condiciones normales. «Hay que reconocer que la serie se haya disputado en condiciones normales, quiere decir que aprendimos. Debería ser normal, pero celebro que se haya desarrollado así», concluyó.

La desazón de Alfaro

Tras la derrota en la serie ante River en semifinales de Copa Libertadores, el técnico ‘xeneize’ Gustavo Alfaro brindó una conferencia de prensa con sabor a despedida donde habló en pasado de su ciclo y se puso como meta sólo los encuentros que restan hasta fin de año.

«Me siento orgulloso de haber estado en Boca porque el hincha tuvo una dignidad de aplaudir a sus jugadores. Fue un aprendizaje muy duro porque no es fácil estar en esta silla y conducir a un club tan grande como este», sostuvo.

Al ser consultado sobre si seguirá en el cargo después de diciembre, Alfaro sentenció: «No me corresponde hablar de continuidad porque el club está en una disyuntiva política y tiene que elegir presidente a fin de año. Cuando hace un mes Nicolás Burdisso (el director deportivo) quiso hablarme de continuidad le dije que no era el momento. Yo quiero tratar de terminar los partidos que me quedan en este año y luego recuperar mi vida».

En tiempo de analizar el encuentro, el entrenador expresó: «Las sensaciones que tengo son de bronca porque creo que merecíamos haber llegado a los penales porque nos quedan las controversias que condicionan cosas. Los méritos los hicimos sobradamente esta noche para ganar por dos goles más allá de la precisión que nos faltó en el primer tiempo. Lo buscamos al resultado todo el tiempo asumiendo los riesgos ante un rival como River».

«Yo fui muy criticado porque no pateamos al arco en la cancha de River y hoy ellos no patearon en todo el partido. No tengo reproches para los jugadores y se lo dije a ellos en el vestuario porque dejaron la piel y merecían haber llegado a los penales», agregó con bronca en su tono de voz.

«Yo el análisis por dos partidos no lo hago. Llegamos a semifinales y siento pena por los jugadores, por el hincha de Boca por la ilusión trunca de no llegar a la final y perder ante el clásico rival. Estamos punteros en el campeonato, terminamos terceros el año pasado, ganamos la Recopa y llegamos a la final de la Copa Superliga… por supuesto que hay deudas que el equipo necesita mejorar pero no tengo reproches en mi ciclo desde aquel 3 de enero cuando empezamos. Si esto es un fracaso, Boca fracasa desde 2007 que no logra una Copa Libertadores», concluyó en tono enfático. EFE