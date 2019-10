Carlos Alfaro Moreno sería el nuevo presidente del Barcelona SC

El candidato de la lista 1, Carlos Alfaro Moreno, se proclamó este sábado ganador de las elecciones de directorio del Barcelona Sporting Club.

Al ser preguntado por si había ganado o no en la lid electoral que se llevó a cabo en el estadio Monumental desde las 9:00 hasta minutos después de las 16:00, Alfaro Moreno respondió que le habrían acabado de avisar «que sí».

Así, el argentino nacionalizado ecuatoriano se convierte en el sucesor del presidente en funciones José Francisco Cevallos, quien buscaba ser reelecto.

«Con responsabilidad asumiremos. No hay mucho que festejar, sino que construir. Me siento orgulloso de que me hayan designado líder. Asumo esta responsabilidad con mucha valentía, coraje y el respaldo de los profesionales».

El candidato a la reelección y anterior presidente, José Francisco Cevallos, le dio la mano a Alfaro Moreno, lo felicitó brevemente y abandonó el recinto.

Alfaro Moreno encabezará así al Barcelona SC hasta 2023.