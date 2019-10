China es confirmada como sede del nuevo Mundial de Clubes

FIFA designó a China como sede del nuevo Mundial de Clubes en 2021, pero demoró tomar una decisión sobre el repartode las 24 plazas para el torneo.

Una propuesta sobre cuántos equipos se clasificarán por parte de las seis confederaciones fue presentada a los miembros del Consejo de la FIFA para que la aprobasen el jueves en Shangái. La misma incluía a Sudamérica con seis pasajes y la CONCACAF con tres.

Pero se decidió no votar por el modelo de participación debido a que la única vía para determinar al representante de Oceanía sería con su campeón regional teniendo que ganarle al campeón de la liga de China en un repechaje.

Oceania insiste en un boleto automático en la fase de grupos del certamen que se jugará en China en junio, como se propuso inicialmente en marzo pasado. Eso de acuerdo a fuentes con conocimiento de la situación que hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas al no estar autorizadas para dar detalles sobre lo discutido en una reunión privada.

La FIFA dijo que el proceso de clasificación “se ultimará mediante un proceso de consultas entre la FIFA y las seis confederaciones”.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino señaló que la entidad rectora no embolsará “nada” del nuevo torneo debido a que todas las ganancias serán destinadas a los clubes.

“Espero que China ayude a la FIFA en la organización en lo financiero”, dijo Infantino tras la reunión en Shanghái. “Será la competición de clubes que generará la mayor cantidad de ingresos por partido”.

Infantino dijo que la FIFA junto a la federación china y el gobierno se encargarán de la organización del torneo.

Montar un Mundial de Clubes en China expondrá a la FIFA poner a prueba los criterios sobre derechos humanos que ahora aplica a los países anfitriones.

El gobierno chino ha sido acusado de reprimir a activistas pro democracia y derechos humanos. El gobierno del presidente Xi Jinping también ha sido criticado por su trato a la población musulmana en el noroeste de China, donde el gobierno de Estados Unidos, activistas e investigadores aseguran que hasta 1 millón de personas han sido detenidas.

“Creo que necesitamos reflexionar en nuestra función”, dijo Infantino. “Países en todo el mundo pasan por momentos difíciles. No es la misión de la FIFA resolver los problemas del mundo. La misión se organizar torneos de fútbol en todos los países. … Hacemos eso llevándole el fútbol a la gente, no criticando”.

El torneo se realizaría entre el 17 de junio y el 4 de julio en 2021, según el documento que AP pudo leer. El torneo pasará a llenar el espacio que tenía la Copa Confederaciones, que no volverá a disputarse.

El Mundial de Clubes ampliado se realizaría cada cuatro años. Reemplazará el formato actual, que se celebra de manera anual con la participación de los seis campeones de las competiciones regionales y del monarca del país sede.

El tope impuesto en el número de representantes de un mismo país en el nuevo formato abre la posibilidad de que se ausenten algunos equipos pese a haberse coronado en las competiciones continentales.

EUROPA

Contaría con ocho representantes, la mayor cifra en el Mundial de Clubes, incluso después de rechazar la posibilidad de colocar a cuatro conjuntos más en el torneo. La gran participación de equipos europeos impulsaría las ventas de boletos y los ingresos por derechos de transmisión.

Se clasificarían todos los campeones de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, de 2018 a 2021. Pero ello dependería del tope que fije la UEFA sobre el número de equipos por país.

Los clubes de Inglaterra y España han acaparado los títulos europeos en los años recientes.

En caso de que un club logre varios cetros en los certámenes europeos, los boletos que queden libres se destinarían a los subcampeones más recientes de la Liga de Campeones.

Real Madrid conquistó la Liga de Campeones en 2018, cuando el Atlético de Madrid triunfó en la Liga Europa. Los clubes ingleses barrieron los trofeos del año pasado, con la coronación de Liverpool en la Liga de Campeones y del Chelsea en la Liga Europa.

SUDAMÉRICA

Aunque obtendría seis pasajes, sólo se ha definido el procedimiento para distribuir cuatro. Serán para los campeones de 2019 y 2020 en las dos principales competiciones de la CONMEBOL: La Copa Libertadores y la Sudamericana.

El documento no muestra los planes para asignar los dos puestos restantes, ni menciona límites sobre el número de representantes por país.

ASIA

Dos de sus tres boletos irán para los ganadores de la Liga Asiática de Campeones en 2019 y 2020. El restante lo disputarían en un repechaje los subcampeones.

Al-Hilal de Arabia Saudí enfrentará a los Red Diamonds de Urawa, Japón, en la final de la presente edición, prevista para el mes próximo.

Si el mismo equipo se corona en dos años seguidos, los dos subcampeones completarán la representación asiática.

Pero Asia buscaría imponer un tope de dos clubes por país. Así, si los ganadores y perdedores de las finales de 2019 y 20 son de la misma nación, se medirían en repechaje los perdedores de las semifinales en 2020.

NORTE, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Los finalistas de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021 se clasificarán, pero en el documento del Consejo de la FIFA no está claro el formato para decidir el tercer pasaje.

Clubes mexicanos han ganado los 11 títulos disputados desde que la Liga de Campeones de la CONCACAF adoptó ese nombre. Sólo tres de las finales no han sido monopolizadas por equipos mexicanos.

Pero habrá un límite de dos equipos por país de la CONCACAF en el Mundial de Clubes.

ÁFRICA

El trámite más sencillo de clasificación será el africano. Avanzarán los finalistas de la Liga Africana de Campeones de 2021 y el ganador de un repechaje entre los dos semifinalistas perdedores.

Pero el plan se complica por un tope de dos clubes por nación.

OCEANÍA

La confederación de Oceanía es la única de las seis que conforman la FIFA sin un lugar garantizado en el Mundial de Clubes. Para colarse en uno de los ocho grupos de tres integrantes, el campeón continental deberá disputar un repechaje ante el monarca chino.