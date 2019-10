Cruz Roja suspende atención por falta de garantías

La Cruz Roja Ecuatoriana, a través de una rueda de prensa, dio a conocer que suspende la atención debido a la falta de garantías para sus personal.

El organismo ha indicado que en los últimos días de manifestaciones han sido objetivo de agresiones en 5 sedes de provincias como Pichincha, Imbabura y Azuay. Además, han sufrido agresiones en ambulancias y la más reciente en el parque de El Arbolito, donde la unidad fue apedreada.

«Si no existe respeto hacia nuestro emblema, trabajo, voluntarios, no podemos exponerles. Mientras no existas esas garantías la Cruz Roja ha decidido suspender el servicio de atención hospitalaria en todo el país», indicó Tatiana Moreno, en su pronunciamiento.