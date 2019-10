Esta fue la condición de la Reina Isabel para participar en un video con James Bond

En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la reina Isabel II hizo una aparición junto con el personaje de James Bond.

La aparición causó sensación y se veía a la Reina llegar al estadio, saltando en paracaídas, junto al agente 007.

La Reina puso una sola condición para aparecer en este cortometraje junto al actor Daniel Craig. Esa condición fue que el diálogo entre los protagonistas tenía que empezar con ella diciendo «buenas noches señor Bond».

Today in 2012, The Queen officially opened the London Summer Olympics with a little help from James Bond!



This will always be one of my favorite Queen Elizabeth moments. pic.twitter.com/MQyhoGxBKJ