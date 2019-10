Juan Sebastián Roldán analiza la jornada de manifestaciones

El secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, comentó en los «Desayunos 24 Horas» cuál es su balance tras la jornada de manifestaciones del 9 de Octubre.

«La evaluación de la manifestación es algo que nos debería marcar a los ecuatorianos. Si nos sentamos en paz, con la tranquilidad de estar haciendo lo correcto no tenemos porque usar la violencia», indicó Roldán.

Sobre los acercamientos que hay con el movimiento indígena, ONU, Conferencia Episcopal y Gobierno, resaltó que «Estamos hablando no solo con el movimiento indígena, sino con líderes de otros movimientos y organizaciones sociales».

«Estamos abiertos al diálogo, pero tiene que ser ya. No podemos esperar a que decidan sentarse. Nosotros no podemos parar el país, necesitamos un país trabajando, la gente quiere a sus hijos en el colegio, quiere poder salir a buscarse la vida», resaltó.

«La obligación del Gobierno es normalizar el país, brindar orden, tranquilidad y seguridad a sus ciudadanos y bienestar económico», sostuvo.

E hizo un llamado a autoridades de prefecturas como Azuay y Pichincha. Sobre Pérez, quien «tiene paralizada la zona de Molleturo», Roldán indicó: «Mire señor Yaku Pérez mire cómo está Cuenca destruida. ¿A usted eso le parece bien?

«Mire la prefecta de Pichincha, (Paola Pabón), apoyando las movilizaciones que destruyen el patrimonio de Quito ¿En qué están pensando?», cuestionó.

«Es fundamental que saquemos al país adelante y no nos quedemos en la discusión que hay quienes sí quieren conversar y quienes no. No podemos sentarnos con quien impide que ingrese alimento a una ciudad. Eso es una posición de boicot contra los ciudadanos que lo eligieron», enfatizó.

En el siguiente video, además, Roldán comenta sobre los actos vandálicos que han dañado al Ecuador, aupados por grupos que quieren caotizar al país.

«Subestimamos la capacidad de odio del correísmo, quieren meter en un coctel todo el odio, violencia, anarquía, saqueo (…) Pero nosotros no vamos a permitir que este país sea Venezuela, y eso es lo que más les duele», afirmó.

Además, resaltó que el vandalismo lo que ha generado es un daño a los hermanos de otros países que ha venido a buscar trabajo.

«Tenemos que abrir los brazos a todos los extranjeros que quieran venir al Ecuador a hacer el bien. Si quieren venir a trabajar está bien. Si quieren venir a hacer daño los vamos a sacar del país vía deportación, pero para eso necesitamos a los jueces y fiscales actuando», resaltó.